Tres amics de La Manada declaren pel cas dels suposats abusos a Còrdova

Tres amics dels acusats de cometre la violació grupal a una dona als Sanfermines de 2016 van declarar per videoconferència al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Pozoblanco (Còrdova). Els tres joves formaven part del grup de WhatsAppLa Manada, en el qual els acusats haurien difós els vídeos dels suposats abusos comesos a una jove de 21 anys en un vehicle, tot després d'acudir a la fira del municipi cordovès de Torrecampo i passar-hi diverses hores. Tot i que a l'hora de tancar aquesta edició no havien transcendit les declaracions dels joves, l'advocat de la noia, Blas Arévalo, va assegurar que són «molt interessants» per al cas. A la sortida del jutjat, Arévalo va explicar, a més, que a la instrucció «li queda molt poc», ja que es troba molt avançada. Quan finalitzi la fase d'instrucció es fixarà data per al judici a l'Audiència Provincial de Còrdova.