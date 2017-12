Almenys 35 morts en bombardejos en una presó de la capital del Iemen

Almenys 35 persones van morir dimarts a la nit i altres 90 van resultar ferides per set atacs aeris perpetrats per l'aviació de la coalició àrab, liderada per l'Aràbia Saudita, contra una presó a la capital del Iemen, Sanà, van informar ahir diversos testimonis a Efe.

Els bombardejos van tenir lloc en una presó que s'ubica dins d'una caserna de la Policia militar, dirigida pels rebels xiïtes houthis, i que aquests usaven per empresonar als seus opositors, han indicat les fonts. Tres dels set atacs van tenir com a blanc el principal edifici de la caserna, on es trobaven la majoria dels presos, segons els testimonis, que van afegir que dos atacs més es van dirigir contra una gran sala on també hi havia reus.

Un responsable d'aquesta caserna militar, que va demanar l'anonimat, va dir a Efe que desenes de presos encara es troben en parador desconegut, i va xifrar en 180 les persones que estaven empresonades en el lloc.



Dos atacs contra els reus

D'altra banda, membres dels rebels hutíes van assegurar que la coalició va realitzar dos atacs contra els reus que estaven fugint després dels primers bombardejos.

El responsable va rebutjar donar detalls de si els presos eren partidaris del difunt expresident iemenita Ali Abdul·là Saleh, que havia lluitat en el bàndol rebel en els passats anys, i que va ser assassinat pels houthis després d'acusar-lo de traïció. Segons els testimonis, les ambulàncies continuen traslladant als hospitals els cadàvers dels presos.