El parlament britànic obliga Theresa May a sotmetre el Brexit a votació

Diputats conservadors rebels es van unir a l'oposició a la Cambra dels Comuns per forçar el Govern de la primera ministra, Theresa May, a sotmetre el futur acord del Brexit a una votació al Parlament. Per 309 vots a favor i 305 en contra, la cambra baixa britànica va aprovar una esmena a la llei que guiarà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) que impedeix el Govern començar a implementar el pacte que signi amb Brussel·les sense el vistiplau del Parlament. El diputat conservador Dominic Grieve, antic fiscal general britànic i defensor de la permanència a la UE abans del referèndum de 2016, va impulsar la proposta que va provocar la primera derrota parlamentària de May com a primera ministra. El Govern ja s'havia compromès a sotmetre a l'escrutini del Parlament els termes de sortida que acordin Londres i Brussel·les, però havia advertit que un eventual vot en contra no aturaria el Brexit.

L'oposició laborista va qualificar la proposta de votació «simulada», mentre que Grieve i la resta de conservadors dissidents van exigir un compromís per escrit que el vot seria «significatiu». Sense aquest aval legal, van argumentar, l'Executiu podria implementar mesures de l'acord amb la UE a través de lleis secundàries.