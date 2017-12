Un tren envesteix un autobús escolar prop de Perpinyà i causa 4 morts

Un accident entre un autobús escolar i un tren en un pas a nivell a Millars, a la Catalunya Nord, ha provocat almenys quatre morts i 24 ferits greus (21 dels quals són estudiants i els tres restants viatjaven al comboi).



Un altre accident similar fa nou anys

El prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes, ha qualificat els esdeveniments de "molt greus" i ha explicat que el xoc ha estat "violent". Dels ferits greus, 21 són estudiants que anaven a l'autocar i els altres 3, passatgers del tren (un TER). Els ferits s'han repartit en diversos hospitals de la regió tot i que, principalment, s'han traslladat a l'hospital de Perpinyà.Les autoritats han activat el pla d'emergències i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 50 agents de la Gendarmeria, 95 Bombers i nombrosos equips per atendre les víctimes. També s'ha habilitat un punt d'atenció mèdica avançada. D'altra banda, s'ha posat en marxa un servei d'atenció psicològica per als afectats i les famílies.El primer ministre de França, Edouard Phillippe, i la ministra de Transports, Elisabeth Borne, s'han desplaçat fins al punt de l'accident. El president francès, Emmanuel Macron, també ha expressat la seva commoció pels fets a través de les xarxes socials. "Tots els meus pensaments són per a les víctimes d'aquest terrible accident d'un autobús escolar i per les seves famílies", ha escrit al Twitter. El ministre d'Interior francès, Gérard Collomb, i la companyia ferroviària francesa SNCF també han fet arribar el condol a les famílies de les víctimes.L'últim accident entre un autobús escolar i un tren a França va tenir lloc el 2 de juny del 2008, també en un pas a nivell. El xoc entre el comboi i el bus va tenir lloc a Allinges (a l'Alta Savoia). Set adolescents van morir i hi va haver 25 ferits (dels quals, tres greus).