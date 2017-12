Els líders europeus acorden passar a la segona fase de negociacions del Brexit

Els caps d'estat i de govern dels 27 estats membres de la UE -deixant fora el Regne Unit- han acordat aquest divendres passar a la segona fase de les negociacions del Brexit. Així ho ha anunciat el president del Consell Europeu, Donald Tusk, a través d'una piulada a Twitter, en la qual també ha felicitat la primera ministra britànica, Theresa May. L'aval dels líders europeus se suma al de la Comissió Europea, que la setmana passada va considerar que s'havien fet "progressos suficients", i al de l'Eurocambra, que dimecres va donar llum verda per passar a la segona fase. En la nova ronda el Regne Unit i la UE hauran d'abordar aspectes sobre les seves relacions futures i inclourà aspectes de debat com el comerç o la seguretat.

Una factura de sortida d'entre 40.000 i 60.000 milions d'euros, la garantia que no hi haurà cap frontera a Irlanda del Nord i la protecció dels drets dels europeus que viuen al Regne Unit, sota supervisió, per 8 anys, del Tribunal Europeu de Justícia són els tres blocs principals de l'acord assolit divendres passat entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre les condicions del Brexit. Pel que fa a Irlanda, Londres i Brussel·les es van comprometre a garantir que no hi haurà cap frontera entre l'Ulster i la República d'Irlanda i que es protegiran els Acords de Divendres Sant.