Els Estats Units acaben amb la neutralitat a internet

La Comissió Federal de Comunicacions (FCC) dels Estats Units va aprovar la supressió de la «neutralitat a la xarxa», la norma impulsada el 2014 pel llavors president dels EUA, Barack Obama, que protegia internet com un servei públic. La comissió, amb majoria republicana, va aprovar per tres vots a favor i dos en contra -dels demòcrates- acabar amb el principi de «neutralitat de la xarxa» abanderat per Obama i ratificat per la FCC el 2015.

Aquesta regulació impedia que les companyies proveïdores d'internet poguessin bloquejar o alentir segons el seu criteri qualsevol portal de la xarxa, sense importar el tipus de contingut del que es tracti.

D'aquesta manera, quan es faci efectiva la nova norma, les proveïdores del servei tindran llibertat per bloquejar o reduir la velocitat de càrrega dels webs, amb l'única supeditació de que ho facin públic, com a part de l'exigència de transparència que sí manté la nova regla.

Les companyies podran triar si bloquejar o donar prioritat a unes pàgines sobre altres, com mitjans de comunicació o portals d'emissió de vídeos, el que revolucionaria els models de negoci del sector i posaria en dubte el lliure accés a la xarxa en igualtat de condicions per a consumidors i plataformes menors, quelcom en el que van incidir les dues membres demòcrates de la comissió.

En una sessió de vot convocada per «restaurar la llibertat d'internet», la comissió dirigida per Ajit Pai va desmantellar la regulació de 2015. Entre els arguments usats, el director va parlar sobre la necessitat d'acabar amb una norma «de mà dura davant danys hipotètics» que feien que es frenés la inversió en infraestructures.