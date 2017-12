La autoritats franceses rebaixen de sis a quatre el nombre de morts a l'accident de Millars

La Prefectura dels Pirineus Orientals ha rebaixat de sis a quatre el nombre de persones mortes a l'accident de Millars, a la Catalunya Nord. Les autoritats franceses havien confirmat en un comunicat aquest matí que la xifra s'havia elevat amb dues persones més però finalment han rectificat la informació i mantenen la inicial. En total, hi hauria 24 persones implicades, vint de les quals estan ferides. D'aquestes, deu es trobarien en estat molt greu i deu més estarien greus. El brutal accident es va produir aquest dijous pels volts de les quatre de la tarda en un pas a nivell del municipi quan, per causes que s'estan investigant, un tren de la línia entre Perpinyà i Vilafranca de Conflent va envestir per darrere un autobús escolar, que transportava estudiants d'entre 13 i 17 anys. Efectius mèdics i psicològics estan atenent els familiars de les víctimes. Els gendarmes custodien el punt on es va produir el sinistre i la circulació de combois continua interrompuda.