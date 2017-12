El conductor d'un bus escolar dona positiu per cocaïna

Agents de la Guàrdia Civil de Conca van denunciar el conductor d'un autobús escolar, en què viatjaven setze alumnes, per donar positiu en cocaïna. Els fets es van produir a dos quarts de nou de dimarts passat, quan es va realitzar un control de test de drogues al conductor d'un transport escolar, el resultat del qual va ser positiu en cocaïna.

Davant les dades de la prova, la Guàrdia Civil va immobilitzar el vehicle i va denunciar el xofer per una infracció del reglament de circulació. L'autobús traslladava 16 alumnes per la ruta interurbana a la província de Conca. L'actuació s'emmarcava dins de la campanya de control d'alcoholèmia i drogues que es porta a terme durant aquesta setmana, establerta per la Direcció General de Trànsit.