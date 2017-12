IU pregunta al Govern si prendrà mesures

El portaveu d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, vol que el Govern expliqui si prendrà alguna mesura després que els EUA hagin aprovat la supressió de la neutralitat a internet, una decisió «preocupant» perquè, segons el diputat, acaba amb la igualtat dels usuaris a la xarxa. Permet al mateix temps «imposar» un sistema segmentat de diferents velocitats, va destacar el líder d'Izquierda Unida, que vol que l'Executiu aclareixi com actuarà davant aquest pla promogut per l'administració Trump, que, en principi, només afectaria els nord-americans. El diputat va recordar que la «neutralitat de la xarxa» és el principi pel qual cal tractar per igual tot el tràfic de dades sense discriminar.