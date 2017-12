L'assassí de tres persones a Terol era buscat a Itàlia per diversos crims

El presumpte assassí de dos guàrdies civils i d'un ramader dijous en una masia de Terol compareixerà demà per videoconferència davant la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela en relació amb els crims pels quals el busca Itàlia, que va cursar una ordre de detenció contra ell. La magistrada li comunicarà demà per videoconferència els motius pels quals el reclama Itàlia, entre ells diversos homicidis.

El detingut és Norbert Feher, ciutadà serbi buscat per la Interpol per ordre de les autoritats italianes per diversos homicidis, entre altres delictes. Nascut a Subotica, Sèrbia, el 1981, és conegut per l'àlies «Igor el rus».

En aquest cas, i atès que té oberta una causa a Espanya pels assassinats de dijous, l'Audiència Nacional suspendrà possiblement la seva entrega a Itàlia fins a la celebració d'un judici o fins el compliment de la pena imposada. Se'l busca a Itàlia per diversos crims, entre ells els assassinats de tres persones, inclosos dos guàrdies italians, per agressió sexual i per robatori amb violència i intimidació.

Feher és el sospitós d'haver assassinat dijous els agents i el ramader en una masia entre els municipis de Terol d'Albalate del Arzobispo i Andorra.

La Guàrdia Civil estava darrere de la seva pista des del passat dia 5 pels trets que van ferir greument dues persones a Albalate del Arzobispo. De matinada, poc abans de les 3, va ser detingut al quilòmetre 95 de la carretera A-226 entre els municipis de Cantavieja i Mirambel, una zona de Terol que limita amb Castelló. Va ser localitzat estirat a la carretera a pocs metres de la furgoneta pick up amb la qual havia fugit i amb la qual havia patit un accident.

Els funerals pels tres assassinats se celebraran avui a l'església d'Alcanyís en el cas dels dos agents, i en la d'Andorra en el cas del veí d'aquesta població. Els agents morts són Víctor Romero, nascut a Terol el 1987, casat i pare fa uns mesos, i Víctor Jesús Caballero, natural de Cadis i nascut el 1979. Les famílies de les víctimes es troben ja a Alcanyís, fins a on es va desplaçar el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.