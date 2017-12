L'Havana Castro i Maduro prometen combatre l'«imperialisme» dels EUA

Els països de l'Aliança Bolivariana per als pobles d'Amèrica (Alba) van celebrar a l'Havana els tretze anys de fundació del bloc, que busca impuls per seguir enfrontant-se a l'«imperialisme» nord-americà després d'un any de «creixents amenaces» i convuls pel que fa a la política a la regió. El president cubà, Raúl Castro, i el seu homòleg de Veneçuela, Nicolás Maduro, van presidir un acte polític en què el governant veneçolà va defensar el paper integrador de l'organisme.