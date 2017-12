El partit de Schulz dona llum verd a negociar amb Merkel

L'executiva del Partit Socialdemòcrata (SPD) alemany va donar llum verd a iniciar negociacions amb el bloc conservador de la cancellera Angela Merkel, va informar el líder d'aquesta formació, Martin Schulz, que va insistir que el resultat d'aquestes converses està «obert». Schulz va destacar que es cenyeixen al mandat emanat del congrés federal del partit, celebrat la setmana passada, en què es va acordar per àmplia majoria buscar fórmules de cooperació per a la formació d'un nou govern al país, sobre la base del programa socialdemòcrata.

«Hi ha diferents models per a un govern estable», va destacar Schulz per deixar clar que iniciar el diàleg no implica apostar per endavant per una nova gran coalició, pel suport a un govern en minoria o per un altre tipus de cooperació amb els conservadors.

Per part seva, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va insistir en el seu propòsit d'aconseguir una «coalició estable» de Govern i es va comprometre a lluitar per un acord amb els socialdemòcrates.