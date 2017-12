Quatre palestins morts per trets israelians a Gaza i Cisjordània

Quatre palestins van morir per trets de soldats israelians, dos a Gaza i dos a Cisjordània, i prop de quatre-cents van rebre atenció mèdica en les protestes de rebuig a la decisió dels EUA de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel. Dues de les morts es van produir en enfrontaments a l'est de Gaza quan un grup de palestins va acudir a la zona fronterera a llançar pedres i còctels molotov als soldats. En els xocs a Gaza van resultar ferits 164 palestins, cinc dels quals es troben en estat greu. Els altres dos morts es van produir per trets a Cisjordània.