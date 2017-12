Busquen un home per l'assassinat de la seva parella a Gran Canària

Una dona va ser presumptament assassinada a la localitat de Gran Canaria de Taurito, al municipi de Mogán, segons va informar la Guàrdia Civil, que busca la seva parella, que es troba fugit. L'institut armat va explicar que una coneguda de la víctima va denunciar a la Comandància de Puerto Rico-Mogán que havia vist el cadàver a la zona de la piscina. Segons el comunicat de la Guàrdia Civil, no hi havia indicis clars de lesions físiques al cos de la dona. A l'hora de tancar aquesta edició, els agents havien recopilat diverses manifestacions de veïns i de la persona que va donar l'alerta, que va assegurar que la dona havia discutit amb la seva parella la nit anterior al xalet on residien.

La Guàrdia Civil va destacar que està buscant la parella de la víctima, el vehicle de la qual està identificat i que va fugir de la casa abans que es presentés la denúncia. La Comandància de Las Palmas va assenyalar que es tracta d'una persona de nacionalitat estrangera, tot i que resident habitual a Canàries, igual que la víctima, la identitat de la qual no es va fer pública.

Les causes de la mort estan sent investigades per la Policia i no es determinaran fins a l'examen forense que portarà a a terme l'Institut de Medicina Legal.