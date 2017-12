El pas de la tempesta «Kai-Tak» per Filipines deixa 23 morts i 60 desapareguts

Les autoritats filipines han augmentat a 23 els morts i a 26 els desapareguts per les inundacions i esllavissades causades per la tempesta Kai-Tak a la regió central del país, mentre que el nombre d'afectats frega els 222.000. Les víctimes mortals s'han registrat a Caibiran (14), Almeria (4), Naval (4, on a més hi va haver 23 desapareguts) i Biliran (1 i 3), segons les dades del Consell Provincial de Gestió i Reducció del Perill de Desastre de Biliran.

El governador de Biliran, Gerry Boy Espina, proposarà avui a les autoritats la declaració de l'estat de calamitat en aquesta província de l'est de l'arxipèlag filipí i amb una població d'uns 172.000 habitants.

El nombre d'afectats és de 221.953 persones, de les quals 87.719 es troben acollides a 264 centres d'evacuats, mentre que 198 són ateses fora d'aquests centres, segons dades oficials.

La tempesta Urduja, el seu nom local, ha perdut força durant el cap de setmana i s'ha convertit en una borrasca amb vents sostinguts de 55 quilòmetres per hora a prop del centre i ràfegues de fins a 80 quilòmetres per hora, que es mou a 15 quilòmetres per hora.

Les importants precipitacions que l'acompanyen encara són una amenaça per a la població en forma d'inundacions i esllavissades, de manera que l'alerta està dirigida a les localitats de Quezon, Batangas, Mindoro, Marinduque, Romblon i al nord de l'illa de Palawan, la més occidental de Filipines i avantsala del mar de la Xina Meridional.