Arresten un home a Vigo per amenaçar de cremar la casa amb la parella a dins

Agents de la Policia Local de Vigo van detenir per un delicte de violència de gènere un veí de 38 anys, natural de Canàries, que davant d'un familiar suposadament va amenaçar de cremar el seu habitatge amb la seva parella dins. Els fets van tenir lloc diumenge passat, quan una patrulla es va desplaçar fins a un habitatge per una discussió de parella. Allà, els agents no van observar signes de violència. A més, una dona els va explicar que havia discutit amb el seu xicot però que després ell havia marxat per calmar-se amb la intenció de tornar més tard per parlar «de forma tranquil·la». No obstant això, poc després, va tornar a ser requerida la presència policial al mateix domicili, on la dona va informar que un familiar que estava cuidant els seus fills menors l'havia avisat que la seva parella havia amenaçat de cremar el pis amb ella a dins, fet pel qual va decidir trucar a la policia.