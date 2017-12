Detenen la conductora de l'autobús escolar de Millars per l'accident que va provocar sis morts

La conductora de l'autobús escolar que va xocar contra un tren a Millars, a la Catalunya Nord, dijous passat ha quedat detinguda i sota custòdia policial per tal d'esclarir la seva relació amb l'accident. La investigació policial segueix en marxa però els indicis recollits fins ara apunten a que les barreres del pas a nivell estaven abaixades en el moment de la col·lisió. Així ho indiquen testimonis que eren a l'altra banda de la carretera. La policia francesa ha fet aquest dimarts una reconstrucció dels fets per tal de poder saber si va fallar res en el mecanisme de l'encreuament entre carretera i via de tren. El fiscal de Marsella, Xavier Tarabeux, ha explicat en roda de premsa aquest dimarts que la investigació també vol determinar si la conductora (ferida arran del xoc) tenia prou visibilitat. D'altra banda, Sant Feliu d'Avall acomiadarà les sis víctimes de l'accident en dues cerimònies aquest dimecres i dijous. Tarabeux també ha detallat que encara hi ha diversos joves en estat molt greu.