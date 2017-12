Ignacio González acusa la cúpula del PP d'influir en adjudicacions

L'expresident madrileny Ignacio González va acusar l'extresorer del Partit Popular Álvaro Lapuerta de fer un seguiment i intentar influir en les adjudicacions públiques que concedia la Comunitat de Madrid, així com va assegurar que va voler imputar-li comissions il·legals que no va percebre. Durant les dues hores en què va declarar González davant José de la Mata, el jutge que investiga els papers de Bárcenas i la suposada caixa B del PP, l'expresident madrileny va explicar que l'extresorer nacional del partit trucava als seus subordinats per obtenir informació sobre les concessions que atorgava el govern autonòmic, si bé no va especificar quines.

González estava citat com a testimoni juntament amb l'exministre Eduardo Zaplana per una conversa punxada en el cas Lezo en què van parlar d'un suposat xantatge a Mariano Rajoy amb una gravació en què l'expresident de la constructora Degremont Rafael Palencia, imputat en aquest cas, reconeixia el pagament de comissions al PP.

També van comparèixer l'empresari Javier López Madrid, gendre de l'expresident d'OHL Juan Miguel Villar Mir; el fundador d'Intereconomía i presumpte responsable del xantatge, Julio Ariza; i l'exgerent del Canal d'Isabel II Idelfonso de Miguel. Va ser aquest últim, que va ser qui va mantenir la reunió amb Palencia on aquest admetia els pagaments, qui va reconèixer la veracitat d'aquesta gravació. En aquesta cita, Palencia va reconèixer que paga regularment uns 30.000 euros al partit a més d'un percentatge concret per adjudicació.

Per la seva banda, González, que com a testimoni estava obligat a dir la veritat i a respondre a totes les parts, va assegurar que va donar instruccions expresses als seus subordinats perquè no informessin Lapuerta, que en tenir demència no va ser jutjat en el cas Gürtel, sobre les adjudicacions que es concedien a la comunitat.

Va assegurar que els seus problemes van començar quan va accedir a la vicepresidència autonòmica el 2003 i va acusar Lapuerta d'intentar imputar-li el cobrament d'una comissió a canvi d'una adjudicació al municipi madrileny d'Arganda del Rey, diners que va dir que va utilitzar en la compra d'un àtic a Marbella (Màlaga).

A més, González, que va estar a la presó sis mesos pel cas Lezo, va explicar al jutge que va saber que Lapuerta va mantenir una reunió amb Mariano Rajoy i Villar Mir en la qual es va parlar del pagament d'una comissió a canvi de l'adjudicació d'un tramvia entre Navalcarnero i Móstoles que mai es va construir, una operació investigada al cas Lezo.

Com ja li va dir a Zaplana en la conversa punxada en aquest cas de corrupció, va mantenir que ell no va cobrar aquesta comissió, la qual a més es va pagar des de Mèxic, sinó que se la va quedar l'empresari Adrián de la Joya, també imputat a Lezo.

L'exministre Zaplana va afirmar davant del jutge del cas Bárcenas que es va limitar a escoltar l'expresident madrileny quan, en una conversa punxada al despatx d'aquest darrer, li va explicar les seves teories sobre els seus problemes judicials, però no li va donar credibilitat. Entre altres coses, González li va explicar durant aquesta xerrada que l'havien «enganyat» entre Mariano Rajoy i Álvaro Lapuerta».