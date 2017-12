La Junta andalusa mantindrà les 35 hores de treball dels funcionaris

El Govern de Susana Díaz s'ha compromès amb els sindicats a que la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el decret de les 35 hores no afectarà de cap manera els horaris dels funcionaris andalusos. La Junta reconeix, per tant, com a part de la jornada de treball el temps (calculat en mitja hora diària) que cada funcionari suposadament destina a casa a preparar les tasques que exercirà al seu lloc de l'administració, amb independència de quina sigui la seva especialitat o la seva categoria. El treball a casa es reconeixerà per igual tant al metge com al zelador, i a cap d'ells se li exigirà un informe o justificació del que ha fet. El Govern creu haver trobat d'aquesta manera la fórmula que li permetrà «acatar» la sentència del Constitucional que anul·la el decret de les 35 hores sense ampliar l'horari de les seves plantilles ni eliminar els llocs de treball.