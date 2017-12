Moren almenys sis persones en descarrilar un tren a Washington

El descarrilament d'un tren a l'estat de Washington (nord-oest dels EUA) va causar almenys sis morts i desenes de ferits, va informar inicialment l'oficina de l'agutzil del comtat de Pierce, al sud de la ciutat de Seattle. El tren 501 feia una ruta d'alta velocitat entre les ciutats de Seattle i Portland que s'inaugurava ahir i va caure en creuar un pont sobre l'autopista I-5. El sinistre va tenir lloc a primera hora del matí als voltants de la localitat de DuPont, situada a uns 80 quilòmetres al sud de Seattle. El servei ferroviari Amtrak va informar que en el tren 501 viatjaven un total de 78 passatgers i cinc treballadors.

Les primeres imatges de les televisions locals van mostrar diversos vagons destrossats sobre la carretera, mentre que almenys dos van quedar parcialment suspesos entre el pont i l'autopista. Fonts dels serveis sanitaris locals van informar que 77 persones, entre les que podria haver-hi tant passatgers del tren com aquells que circulaven per la carretera, van ser enviats a hospitals per ser atesos.

L'agutzil del comtat de Pierce va afirmar que diversos automòbils van col·lisionar pel descarrilament del tren, el que va provocar ferits entre els conductors però no víctimes mortals. «Veure això és punyent. Els nostres pensaments i oracions per a tots els involucrats», va afirmar l'agutzil del comtat de Pierce.

Per altra banda, el fabricant espanyol de trens Talgo va explicar que els vagons del tren sinistrat són de la seva companyia, però no la locomotora. La pàgina web d'Amtrak Cascades va informar que quatre nous trens es posarien en servei entre Seattle i Portland. El tren 501, que feia el trajecte inaugural d'aquesta ruta i que va sortir a les sis del matí, va ser el que va descarrilar.



Accident l'any 2015

Richard Anderson, president executiu d'Amtrak, creu que el sistema que controla la velocitat i els moviments del tren no estava activat en el tram on es va produir el descarrilament. Amtrak va protagonitzar també un descarrilament al maig de 2015 al seu pas per la ciutat de Filadèlfia. En aquest sinistre van morir vuit persones i es van comptabilitzar més de 200 ferits. Finalment es va determinar que el sinistre es va produir per un error humà.

Chris Karnes, un dels passatgers que viatjava al tren, va explicar que en el moment de l'accident estaven recorrent un revolt del trajecte. El testimoni va assenyalar que van escoltar de sobte un so «grinyolant» i després van sentir com si estiguessin baixant un turó abans de patir l'impacte contra els seus seients i veure com es trencaven les finestres.

El governador de Washington, Jay Inslee, va declarar l'estat d'emergència a la zona per l'accident. «El tràgic incident al comtat de Pierce és una emergència seriosa i en curs», va afirmar el governador.

En un missatge publicat al seu compte de Twitter, el president dels EUA, Donald Trump, va enviar les seves «més sinceres oracions» a les víctimes i va afegir que seguiria la situació «de prop» en coordinació amb les autoritats locals.