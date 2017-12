Corea del Nord rebutja l'oferta de diàleg dels Estats Units

El règim nord-coreà va anunciar en un editorial que rebutja la recent oferta de Washington de reprendre el diàleg «sense condicions prèvies», que atribueix a una estratagema per manipular la comunitat internacional. «Els Estats Units estan intentant culpar un altre per les tensions a la península coreana amb la seva ofensiva de diàleg», establia l'editorial publicat pel diari del partit únic nord-coreà, el Rodong Sinmun.

El secretari d'Estat nord-americà, Rex Tillerson, va assegurar la setmana passada que Washington estaria disposat a parlar «sense condicions prèvies» amb Pyongyang, el que suposaria un gir en la postura que des de fa anys han defensat diverses administracions dels EUA en exigir gestos previs que apuntin a la desnuclearització. No obstant això, la Casa Blanca va matisar aquestes declaracions poc després en assenyalar en un comunicat que el diàleg no era possible tret que Corea del Nord «canviï totalment el seu comportament».

Pyongyang considera que l'oferta dels EUA «busca preparar l'escenari per manipular noves resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU que puguin incloure un bloqueig marítim si no acceptem un diàleg amb l'objectiu que negociem l'abandonament de les nostres armes nuclears».

Paral·lelament, els Estats Units van culpar Corea del Nord de l'atac cibernètic ocorregut al maig passat amb el virus WannaCry, el qual va bloquejar més de 200.000 ordinadors d'empreses i institucions a 150 països al voltant de tot el món. L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Tom Bossert, va recordar que l'atac va provocar enormes pèrdues econòmiques.