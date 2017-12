El TC anul·la la cobertura sanitària universal als immigrants sense papers

El Tribunal Constitucional va anul·lar, per envair les competències de l'Executiu central, el decret de la Generalitat valenciana que regulava l'accés universal a la sanitat, una norma que permetia l'atenció a tots els immigrants en situació irregular. L'alt tribunal va suspendre el decret l'any 2015, quan va admetre el recurs presentat pel Govern, però va aixecar aquesta suspensió el 2016, de manera que des d'aleshores ha estat en vigor.

Ara, en la seva decisió definitiva, considera que la norma valenciana s'extralimita en les competències que s'atribueix i envaeix les de l'Estat, circumstància per la qual l'anul·la per inconstitucional. En el seu recurs contra el Decret Llei 3/2015, de 24 de juliol, del Consell de la Generalitat de València, pel qual es regula l'accés universal a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana, Moncloa argumentava que el decret no segueix els criteris fixats a la llei estatal que regula les bases a partir de les quals pot actuar l'executiu autonòmic.

La norma valenciana dóna accés a la sanitat pública a estrangers majors d'edat, sense autorització per residir a Espanya però amb residència en algun municipi de la Comunitat Valenciana durant un mínim de tres mesos i que no estiguin assegurats per la Seguretat Social.

Per contrast, la norma estatal que regula el Sistema Nacional de Salut permet accedir a les prestacions als estrangers no registrats ni autoritzats per residir a Espanya, però només en determinats supòsits i circumstàncies concretes: és a dir, no d'una manera generalitzada.



Ampliació de la cobertura

Així, el Constitucional considera a la seva sentència que el que porta a efecte la norma valenciana «és una ampliació de la cobertura sanitària no prevista per la normativa estatal, que inclou entre els subjectes que tenen la condició d'assegurats els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol, però no els que no estan registrats ni autoritzats com a residents a Espanya». D'aquesta manera, l'alt tribunal considera que el decret valencià va més enllà del «criteri del que és bàsic que estableix la norma estatal».

La sentència compta amb un vot particular contrari a la decisió emès pels magistrats progressistes del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón i Maria Luisa Balaguer Callejón. A aquest vot particular se suma el del magistrat Antonio Narváez, també contrari al criteri de la majoria perquè considera que l'actuació de l'Executiu valencià no va anar més enllà de les competències que li atribueix el seu Estatut d'Autonomia.

A més de València, el País Basc, Catalunya, Navarra, Aragó, Cantàbria i Balears han mantingut la cobertura sanitària universal per als immigrants sense papers.