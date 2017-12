Condemnen cinc joves pels disturbis de gener de l'any 2014 a Burgos

El Jutjat Penal 2 de Burgos ha condemnat cinc dels sis joves acusats de provocar incidents durant els disturbis que es van produir al barri de Gamonal de Burgos al gener de 2014 contra la conversió del carrer principal del barri en un bulevard amb un aparcament subterrani. Segons la sentència, quatre dels acusats han estat condemnats a sis mesos de presó per un delicte d'atemptat, tot i que han quedat absolts del delicte de desordres públics que també se'ls imputava. L'única jove que va seure a la banqueta per aquests incidents ha estat condemnada a un any de presó, en sumar-se les condemnes de sis mesos pels delictes d'atemptat i desordres públics. Només un dels acusats ha estat absolt de tots dos delictes davant les declaracions poc concloents dels agents de Policia Nacional que el van detenir i errors en l'atestat policial, segons la sentència.