IU insta a apartar un jutge del nou tribunal del cas Bárcenas per afinitat amb el PP

L'acusació exercida per Izquierda Unida al cas Bárcenas ha demanat apartar el jutge de l'Audiència Nacional Juan Pablo González del nou tribunal que jutjarà la presumpta caixa B del PP, perquè considera que aquest magistrat té «afinitat i simpatia» amb el partit. En un escrit presentat ahir, IU i les altres associacions que conformen l'acusació demanen que aquest jutge no formi part del tribunal de tres magistrats que jutjarà el cas i que va ser modificat segons unes noves normes de repartiment aprovades per la Sala de Govern de l'Audiència Nacional el passat novembre. IU demana que s'aparti González, que va ser vocal del Consell General del Poder Judicial a proposta del PP, perquè «té una amistat manifesta amb una de les parts del procés, en aquest cas el Partit Popular».

«En els anys de carrera jurídica del magistrat recusat apareixen una sèrie d'elements que ens fan arribar a la conclusió que entre el magistrat Juan Pablo González i el Partit Popular hi ha una estreta relació d'afinitat i simpatia», establia l'escrit. Durant els anys en què va ser vocal, de 2001 a 2005, va coincidir amb un altre magistrat que també va ser proposat per a aquest càrrec pel PP, Enrique López, que ja va ser apartat del tribunal del cas Gürtel.