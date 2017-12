Mor el cardenal Law, considerat encobridor de capellans pederastes

El cardenal nord-americà Bernard Law, assenyalat com a encobridor d'alguns casos de capellans pederastes quan era arquebisbe de Boston entre els anys 1984 i 2002, va morir als 86 anys a Roma. Law havia estat hospitalitzat fa alguns dies i va morir a primera hora del matí, va confirmar l'oficina de premsa del Vaticà. El cardenal nord-americà va ser el principal acusat d'encobrir alguns casos d'abusos a centenars de menors per part de capellans de la diòcesi de Boston com va revelar el diari The Globe, que el va qualificar de «figura central» d'aquest gran escàndol.