La UE proposa concloure la transició del Brexit el 2020

La Unió Europea (UE) va plantejar que el període de transició sol·licitat pel Regne Unit una vegada que hagi abandonat el club comunitari el 29 de març de 2019 conclogui a finals de 2020, al mateix temps que l'actual marc financer plurianual. «Des del nostre punt de vista, i és el punt de vista de la Comissió Europea, el final lògic d'aquest període hauria de ser el 31 de desembre de 2020, que és quan acaba el marc financer plurianual», va afirmar el negociador en cap de la UE per al Brexit, Michel Barnier, durant una roda premsa en què va presentar les recomanacions de l'Executiu comunitari per a la transició.

La primera ministra britànica, Theresa May, ja havia demanat un període transitori de dos anys durant un discurs a la ciutat italiana de Florència al setembre i els líders dels països que romandran a la UE van acordar negociar la proposta a la cimera de divendres passat, quan també van donar llum verd a l'inici de la segona etapa de les negociacions sobre la futura relació.

L'exeurocomissari francès va destacar que el període de transició ha de complir les directrius de negociació sobre la sortida britànica aprovades l'abril d'aquest any pels caps d'Estat i de Govern dels Vint-i-set. Pel que fa a Gibraltar, també segueixen aplicant aquestes mateixes directrius, segons les quals qualsevol acord sobre el Penyal entre la UE i el Regne Unit ha de comptar amb l'anuència d'Espanya.

En aquest sentit, May va insistir que Gibraltar no quedarà exclòs de les negociacions sobre el Brexit. «No exclourem Gibraltar de les negociacions, ni del període d'implementació ni del futur acord» amb la Unió Europea, va explicar la primera ministra a la sessió setmanal de preguntes a la Cambra dels Comuns.

May va fer la breu referència a Gibraltar després que la premsa informés que la UE pressiona el Regne Unit perquè resolgui amb Espanya el contenciós de Gibraltar si Londres vol aconseguir un acord sobre el període de transició.

Paral·lelament, la primera ministra britànica va assegurar que només «circumstàncies excepcionals» podran retardar la data prevista per al Brexit, i que en tot cas seria «durant el període de temps més breu possible». May ha ofert més flexibilitat amb relació a la data prevista per a executar la sortida del bloc comunitari, el 29 de març de 2019, davant de la pressió de membres del seu propi partit, el conservador, que van indicar que votarien en contra dels plans del Govern si la legislació que s'està tramitant romania com estava previst.