Almenys 29 morts en un foc en un gimnàs a Corea del Sud

Almenys 29 persones van morir i 26 més van resultar ferides a causa d'un incendi registrat en un centre esportiu de vuit pisos de la ciutat sud-coreana de Jecheon. El foc es va originar en un vehicle que es trobava a l'aparcament subterrani d'aquest centre de fitnes.

La majoria de les víctimes mortals van quedar atrapades per les flames en uns banys públics situats al segon pis de l'edifici, que acull també un camp de golf, un gimnàs i un restaurant. Els bombers van rescatar a un grup de persones del sostre de l'immoble, on s'havien refugiat, mentre que un total de 26 persones van ser traslladades a l'hospital, majoritàriament per inhalació de fum, tot i que no hi ha cap ferit greu.

Una vintena de camions de bombers, dos helicòpters i mig centenar d'efectius es van desplaçar al lloc dels fets i van aconseguir controlar les flames a la major part de l'immoble després de diverses hores. Les autoritats continuaven buscant possibles víctimes a l'interior de l'edifici a l'hora de tancar aquesta edició, encara que l'accés es veia dificultat pel dens fum i els gasos tòxics emanats de l'incendi. El primer ministre sud-coreà, Lee Nak-yon, va convocar una reunió d'emergència al Ministeri d'Interior.