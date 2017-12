Els amics d'un dels assassinats a Terol denuncien indefensió i manca d'informació

Més de mig centenar d'amics de José Luis Iranzo Alquézar, el veí d'Andorra (Terol) assassinat el passat dia 14 al costat de dos guàrdies civils, van denunciar tant manca d'informació com indefensió, fet pel qual han demanat responsabilitats a les autoritats. En nom dels amics, que han convocat per a demà a Andorra una manifestació en record de les tres víctimes que volen que sigui «simbòlica i històrica», Javi, Emilio, Juanjo i Sergio van llegir un comunicat en el qual van expressar el sentiment d'abandonament que han sentit, accentuat, van dir, per les característiques de l'entorn rural. «Dolor, tristesa, indignació i sentiment de total indefensió» són les paraules que van utilitzar per definir l'assassinat del seu amic i dels dos guàrdies civils, presumptament a mans de l'exmilitar serbi Norbert Feher la tarda del dijous 14 de desembre. Una successió de fets, que van recordar, va començar nou dies abans, el 5 de desembre.