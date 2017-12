Dos detinguts a Melbourne per atropellar deliberadament 15 persones

Les autoritats australianes van detenir dos sospitosos després de l'atropellament «deliberat» d'almenys 15 persones, entre elles un nen, que caminaven per un carrer de vianants a la ciutat australiana de Melbourne. El vehicle, un tot terreny de color blanc, va atropellar les víctimes en un concorregut carrer proper a l'estació de tren de Flinders Street, en una de les artèries comercials de l'urbs. El conductor del vehicle i un acompanyant van ser detinguts al lloc de l'incident i es troben sota custòdia policial, va apuntar la policia de l'estat de Victòria, amb capital a Melbourne. La policia va assenyalar que «no hi ha evidència» que l'atropellament es tracti d'un acte terrorista. El conductor del vehicle, un home australià de 32 anys amb ascendència afganesa, posseeix un historial de malalties mentals i problemes amb les drogues, va assenyalar la Policia, que va apuntar que a més va ser detingut l'any 2010 per diversos assalts a menors.