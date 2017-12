El «grapo» Silva Sande diu ara que Publio Cordón va ser enterrat als Pirineus

El membre del grup terrorista Grapo Fernando Silva Sande, que col·labora amb la Guàrdia Civil des de 2008, ha rectificat i ara assegura que després de la mort de l'empresari Publio Cordón mentre estava segrestat van portar el cadàver als Pirineus i no a Mont Ventoux com sempre havia mantingut. Així ho va indicar Silva Sande en una carta que va enviar al tribunal de l'Audiència Nacional que va jutjar fa un mes dos antics companys seus de l'organització terrorista, José Antonio Ramón Teijelo i María Victoria Gómez Méndez, pel segrest del empresari saragossà a l'estiu de 1995. Des que va començar a col·laborar amb la Guàrdia Civil, Silva Sande havia mantingut que els responsables del segrest, inclòs ell, van portar el cadàver al Mont Ventoux, als Alps, per enterrar-lo, però les restes de Cordón mai han aparegut. Silva Sande ha donat en els darrers anys diverses possibles ubicacions diferents, però sempre al Mont Ventoux.