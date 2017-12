L'ONU exigeix als EUA que facin marxa enrere sobre Jerusalem

L'Assemblea General de l'ONU va exigir als EUA que facin marxa enrere en la seva decisió de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel i que s'abstinguin de traslladar la seva ambaixada a la ciutat. La crida es va fer en una resolució no vinculant que va ser aprovada amb 128 vots a favor, 9 en contra i 35 abstencions. La votació es va produir enmig de repetides amenaces per part dels Estats Units als països que votessin en contra de la decisió del president, Donald Trump.

Finalment només Guatemala, Hondures, Illes Marshall, Micronèsia, Nauru, Palau i Togo es van alinear amb els Estats Units i Israel, tot i que les pressions nord-americanes es van traduir en un nombre d'abstencions més alt de l'habitual en aquest tipus de resolucions. Entre d'altres, es van abstenir l'Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, Hongria, Mèxic, Panamà, Paraguai i Polònia.

«Aquest dia serà recordat», havia advertit poc abans de la votació l'ambaixadora nord-americana, Nikki Haley, deixant clar que els EUA no oblidaran el vot quan els països li demanin ajuda o quan se'ls reclami que segueixin sent el principal suport econòmic de Nacions Unides.

Dilluns, Washington havia vetat al Consell de Seguretat de l'ONU una resolució similar, avalada pels altres catorze estats membres d'aquest òrgan. Aquesta situació va portar els palestins i els seus aliats a recórrer a l'Assemblea General, on cap país té poder de veto, però resolucions de la qual no tenen el caràcter vinculant de les del Consell de Seguretat.

El 6 de desembre, Trump va reconèixer Jerusalem com a capital israeliana, trencant dècades de consens internacional, segons el qual l'estatus final de la ciutat ha de ser acordat en un procés de pau entre israelians i palestins.

La resolució aprovada reitera la doctrina de les Nacions Unides sobre Jerusalem i exigeix que «tots els Estats compleixin les resolucions» del Consell de Seguretat relatives a la ciutat. En aquest sentit, Nacions Unides exhorta tots els països membres a abstenir-se d'establir missions diplomàtiques a Jerusalem.