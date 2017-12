El segon premi, el 51244, esquitxa dècims a Barcelona, Badalona, Tarragona i Sort

El segon premi de la Loteria de Nadal ha estat per al 51244 i ha esquitxat dos dècims en diferents administracions de Barcelona, un dècim a Badalona, un a Tarragona i un altre a Sort. El segon premi, dotat amb 1.250.000 euros la sèrie, ha sortit poc abans de les deu del matí. El número 51244 també ha tocat en diverses poblacions de les Illes Balears com Sant Llorenç des Cardassar i Cala Millor i del País Valencià com Alaquàs (València). Així mateix, el tercer premi també s'ha repartit a Saragossa, Santander, Albacete o Cadis.