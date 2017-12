Dos ferits greus en xocar un tren amb el topall d'una via a Madrid

Dues persones van resultar ferides greus, onze de caràcter moderat i 26 lleus, la majoria per crisis d'ansietat, en el xoc d'un tren de Rodalies amb el topall d'una via a l'estació d'Alcalá d'Henares. Els dos ferits greus són un home de 45 anys amb possible pneumotòrax que va ser traslladat a l'hospital de la Princesa de Madrid, i un home de 80 anys amb fractura de maluc que va quedar ingressat a l'hospital Príncep d'Astúries, a Alcalá de Henares. Les onze persones amb lesions moderades van ser conduïdes a centres mèdics del Corredor de l'Henares.