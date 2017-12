Londres denuncia les ingerències russes en eleccions a Occident

El ministre d'Exteriors del Regne Unit, Boris Johnson, va denunciar les ingerències russes en els processos electorals a Occident, però tot seguit va demanar «passar pàgina» pel bé del món. «Serguei, temo per la seva reputació. Crec que és molt important que vostè reconegui els intents russos d'interferir en el nostre referèndum sobre el Brexit i eleccions», va dir Johnson en una roda de premsa al seu col·lega rus, Serguei Lavrov.

Johnson va denunciar que «hi ha moltes proves de la ingerència de Rússia a les eleccions a Alemanya, Dinamarca, França i els Estats Units», però va considerar que ha arribat el moment de «passar pàgina». «Aquests intents d'ingerència han de quedar enrere. La gent vol que les eleccions siguin lliures i democràtiques i transcorrin sense interferència exterior. Estic segur que Lavrov també donaria suport als comicis», va assenyalar.

Quant al seu país, va matisar que «no hi ha cap prova d'una exitosa ingerència russa en les eleccions al Regne Unit». «Sigui com sigui, no van tenir èxit. Pot estar segur que això és molt important. Considero que si aquests intents haguessin tingut èxit, les coses serien completament diferents», va indicar.

Mentre Johnson no deixava de fer broma, Lavrov va posar al mal temps bona cara i va insistir que ni el Regne Unit ni els EUA ni cap altre país ha pogut aportar proves sobre la interferència russa a les seves eleccions. «Segueixo volent rebre proves que nosaltres interferim, però en va. Sense proves és molt difícil parlar. Considero que vostès van inventar tot això i ara són ostatges d'aquest tema», va assenyalar.