Moragas deixa el Govern per ser ambaixador d'Espanya davant l'ONU

El cap del Gabinet de la Presidència del Govern, el català Jorge Moragas, deixarà l'Executiu per ocupar l'ambaixada d'Espanya davant Nacions Unides. Director de Gabinet del president del Govern, diputat del PP per Barcelona i coordinador de Relacions Internacionals i Presidència del Partit Popular, Moragas va assegurar que fa un any va consensuar amb Rajoy per «raons personals i professionals de pes» que deixaria el Govern després de les eleccions catalanes per reprendre la seva carrera diplomàtica.

«Per a mi ha estat un honor i una experiència formidable i irrepetible treballar al costat de Mariano Rajoy en uns anys apassionants i determinants per a la història del nostre país», va assegurar Moragas, que ha estat mà dreta del president del Govern durant 14 anys, una «llarga i fecunda etapa», segons les seves paraules.

Moragas ocuparà ara l'ambaixada d'Espanya davant Nacions Unides, per a la qual no es necessita plàcet, de manera que la seva incorporació pot ser amb caràcter immediat, un cop acordada pel Consell de Ministres. Fonts del Ministeri d'Afers Estrangers van desvincular el nomenament de les eleccions catalanes, tot explicant que la decisió que representés Espanya davant l'ONU es va prendre a l'estiu.

Nascut el 1965 a Barcelona, Moragas és llicenciat en Dret, diplomat en Relacions Internacionals i membre de la Carrera Diplomàtica des del 1995, quan el seu primer destí va ser el departament de Protocol del Palau de la Moncloa.



Rajoy: «Ho vam parlar fa temps»

Mariano Rajoy va demanar que no es «busqui cap motivació de tipus polític» per la decisió d Moragas de deixar la direcció del Gabinet de la Presidència. Va detallar que Moragas i ell ho havien parlat «fa temps» i que havien acordat que la sortida tindria lloc «a finals d'aquest any».