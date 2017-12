Protestes a Veneçuela per la manca de benzina i gas

Les cues per l'escassetat de gasolina persisteixen en diversos estats de l'oest de Veneçuela, una situació a la qual també s'afegeixen les protestes per falta de gas, van denunciar diputats opositors i mitjans locals. Als estats de Lara i Trujillo diverses estacions de gasolina van romandre tancades o amb files d'almenys 100 vehicles per estació. El combustible va ser subministrat en elles sota l'estricta vigilància de funcionaris de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB).

La situació va provocar que les persones fessin files des del dia anterior sense tenir la certesa que el combustible pogués arribar. A més, a Trujillo es van registrar protestes per falta de gas.

El diputat opositor Williams Dávila va informar que «Mèrida segueix col·lapsada en cues per posar gasolina». Al seu compte de la xarxa social Twitter el parlamentari va mostrar un vídeo sobre la cua en una estació de gasolina d'aquest estat. «El que vivim és el resultat d'un país petrolier en la fallida per corrupció i ineficiència», va assegurar.