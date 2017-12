Els quarts, els més tardans, deixen més de 30 milions a Castelló

Els dos quarts premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, que van recaure en el 13378 i el 61207, es van fer pregar ahir i van ser els més tardans a l'hora de sortir.

Es va haver d'esperar al fet que passessin les 13.00 hores perquè els nens de la residència internat de San Ildefonso cantessin aquests premis, amb els quals pràcticament es va tancar el sorteig, que havia començat poc després de les 9 del matí.

El 13378 va sortir a les 13.01 hores i es va vendre a Vinaròs (Castelló) i Castelló ciutat, Priego de Córdoba (Còrdova) i Vigo. En total, a Castelló es van repartir 33,6 milions.

Els clients d'una pizzeria, docents i pares d'un col·legi, i membres d'una escola d'adults de Vinaròs són alguns dels recompensats amb el quart premi del sorteig de Nadal.

Mari Carmen Gálvez, empleada de l'administració número 2 de l'esmentada localitat de Castelló, va dir que la majoria de les 156 sèries d'aquest número es va repartir en petites participacions, algunes de les quals també s'han repartit a altres poblacions d'Espanya, gràcies al turisme.



Buscant el número 13

«La gent venia a l'administració buscant el 13 en les terminacions, i com que no en teníem, hem ofert aquest número que comença per 13», va recalcar.

«Són persones del club local de natació, l'Escola d'Adults Llibertat, clients de la pizzeria Casa José o el Col·legi Jaume I», va agregar.

Mentre que a la ciutat de Castelló, l'administració número 13, es van vendre altres deu sèries, és a dir, 2 milions d'euros; i en l'administració número 4 es van vendre 20 dècims pel qual els afortunats es repartiran 400.000 euros.

A les 13.15 hores es va cantar el número 61207, que es va vendre únicament en Candás (Astúries).

En l'administració número 1 d'aquesta localitat costanera es van consignar 170 sèries (34 milions d'euros) i el número va ser venut principalment al restaurant Repinaldo.

El seu gerent, Ángel Martínez, calcula que va poder vendre uns 20.000 euros d'aquest número, tant en dècims com en participacions, entre la clientela habitual de l'establiment i visitants de la localitat marinera.

El premi estarà «molt repartit per tot Espanya, ja que molts turistes van decidir a comprar-lo des de la seva posada a la venda a l'estiu», va afegir.