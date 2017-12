El TC anul·la la indemnització per a ACS pel projecte gasístic de Castor

El Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar la indemnització de 1.350,7 milions per a les empreses promotores del projecte de magatzem de gas de Castor que fixava el decret llei de mesures del sistema gasista que el Govern va aprovar el 2014, en considerar-la inconstitucional. En la seva sentència, el TC estima parcialment els recursos presentats pel Parlament, el Govern català i el grup del PSOE al Congrés i acorda declarar «inconstitucionals i nuls» els articles del decret que establien una indemnització per la suspensió de l'activitat del magatzem, situat davant de les costes de Castelló, després dels petits sismes registrats a la zona.

L'alt tribunal considera que no concorria una «situació d'extraordinària i urgent necessitat» que justifiqués aprovar un decret llei per «atribuir noves obligacions de pagament al sistema gasista».

El Govern va suspendre al setembre del 2013 l'activitat d'injecció de gas a l'emmagatzematge subterrani Castor, després dels centenars de sismes registrats a la zona, i a l'octubre del 2014 va acceptar mitjançant un decret llei la renúncia d'Escal UGS -participada per la companyia ACS en un 66,67%- a la concessió de la instal·lació. Al mateix temps, el reial decret establia una indemnització de 1.350,7 milions per a la companyia, quantitat que es carregaria en el rebut del gas durant 30 anys.

La sentència del TC, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Antonio Xiol, assenyala la «necessitat d'una norma amb rang de llei» per atribuir noves obligacions de pagament al sistema gasista, sense que pugui regular-se a través d'un reial decret llei.

Segons l'opinió del tribunal, no s'ha adduït «cap raó» que acrediti l'existència d'una «situació d'extraordinària i urgent necessitat a la qual hauria de fer-se front dictant un decret llei i que justifiqués l'aprovació de la norma d'urgència que ens ocupa».

«Ni l'eventual estalvi econòmic per al sistema gasista ni el fet que aquesta operació de crèdit contra el mateix no es computi en termes de comptabilitat nacional representen autèntiques raons d'urgència», afegeix el Constitucional en la seva sentència.

En aquest sentit, el TC recorda que, d'acord amb l'article 86 de la Constitució, la situació d'«extraordinària i urgent necessitat» hauria d'anar acompanyada per una justificació de «les raons per les quals l'assignació del pagament al sistema gasista ha de dur-se a terme en uns termes i terminis tan peremptoris com per excloure el recurs al procediment legislatiu ordinari o d'urgència».

El TC conclou que les indemnitzacions acordades en el decret llei no tenen la deguda connexió de sentit «amb la situació d'urgent necessitat provocada pels moviments sísmics de Castor», fet pel qual «la seva adopció representa una inadequada alteració del sistema de fonts de dret que no troba cobertura» a l'article 86.1 de la Constitució.

El Ministeri d'Energia considera que la sentència del Tribunal Constitucional no posa en dubte l'abonament dels 1.350 milions sinó la forma de tramitar-lo. En un comunicat, va explicar que «no s'oposa a aquest esquema financer sinó que qüestiona l'instrument utilitzat per a la seva aprovació, per considerar que no es complien els pressupostos d'extraordinària i urgent necessitat».