El Rei insta el nou Parlament a «afrontar els problemes que afecten tots els catalans»

El Rei Felip VI, com era d'esperar, no ha atés la petició de Carles Puigdemont de rectificar. Però sí que el seu missatge de Nadal ha tingut un to més assossegat i conciliador que el seu famós discurs del passat 3 d'octubre, dos dies després de la celebració de l'il·legal referèndum d'autodeterminació. El Rei, no obstant, ha dedicat una part del seu missatge a parlar de Catalunya i ha deixat ben clar que el nou Parlament «ha d'afrontar els problemes que afecten tots els catalans, respectant la pluralitat i pensant amb responsabilitat en el bé comú de tots».

El Monarca, en un discurs que Televisió de Catalunya ha relegat al canal 3/24, ha indicat que «el camí no pot portar de nou a l'enfrontament o a la exclusió». Entén que la via desitjada és la convivència per recuperar «la serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu», per tal que «les idees no distanciïn ni separin les famílies i els amics».Felip VI ha tornat a apel.lar a la Constitució: «Quan els principis bàsics es trenquen, la convivència primer es deteriora i després es fa inviable». I en una referència clara a Catalunya, també ha afirmat que Espanya és una democràcia madura en la qual «no es poden imposar les idees pròpies davant dels drets dels altres».Felip VI espera, tanmateix, que «reneeixi la confiança, el prestigi i la millor imatge de Catalunya» i que es reafirmin valors com «la seva capacitat de lideratge i d'esforç, el seu esperit creatiu i la vocació d'apertura, la seva voluntat de compromís, i el seu sentit de la responsabilitat».

Per al Monarca, l'any 2017 ha estat «marcat sobretot, per la situació de Catalunya», però en el seu missatge també s'ha referit a altres temes com l'economia, l'ocupació, el terrorisme, la corrupció i medi ambient.En aquest sentit, el Rei ha destacat que «ha estat un any en què hem comprovat el compromís molt sentit, ferm i sincer dels espanyols amb l'Espanya democràtica que junts hem construït», tot afegint que «al llarg dels últims 40 anys hem aconseguit fer realitat un país nou i modern, un país entre els més avançats del món»

«Hem assentat definitivament la democràcia, fins i tot superant fa dècades un intent d'involució de les nostres llibertats i drets; així com som una part essencial d'una Unió Europea amb la qual compartim objectius i una mateixa visió del món», ha assenyalat el Monarca.

Felip VI ha assegurat també que «davant del terrorisme hem aconseguit fer prevaler la vida, la dignitat i la llibertat de les persones amb la força de les nostres conviccions democràtiques», per rematar els elogis a l'Estat destacant que «hem dut a terme la transformació més profunda de la nostra història en molts àmbits de la nostra vida: en educació i en cultura, en sanitat i en serveis socials, en infraestructures i en comunicacions, o en defensa i seguretat ciutadana».

En tot cas, «tot aquest gran canvi, tot aquest gran salt sense precedents a la nostra història, ha estat possible gràcies a una Espanya oberta i solidària, no tancada en si mateixa; una Espanya que reconeix i respecta les nostres diferències, la nostra pluralitat i la nostra diversitat, amb un esperit integrador; una Espanya inspirada en una irrenunciable voluntat de concòrdia», ha afegit el Monarca, admetent que «en el camí que hem recorregut, per descomptat, cal reconèixer que no tot han estat encerts; que persisteixen situacions difícils i complexes que cal corregir, i que requereixen d'un compromís de tota la societat per superar-les».

Referència als atemptats

Felip VI també ha assegurat que «el terrorisme gihadista continua sent una amenaça mundial i aquest any nosaltres l'hem patit directament a Barcelona i Cambrils. Els espanyols sabem molt bé que només des de la unitat democràtica, la fermesa de l'Estat de Dret, i l'eficàcia de la cooperació internacional, podrem vèncer-lo i derrotar-lo. I així ho farem, tenint sempre molt presents el record i el respecte permanent a les seves víctimes».?Ha assenyalat que «la corrupció es manté també com una de les principals preocupacions de la societat, que demana que segueixin prenent les mesures necessàries per a la seva completa eradicació i que els ciutadans puguin confiar plenament en la correcta administració dels diners públics». «D'altra banda som Europa, i Espanya ha de recuperar el seu protagonisme en un projecte europeu que ara requereix una major vitalitat i impuls», ha assenyalat el Rei.