La tempesta Tembin deixa més de 130 morts al sud de les Filipines

Més de 130 persones han mort i desenes segueixen desaparegudes al sud de les Filipines després del pas de la tempesta tropical Tembin, que ha causat riuades, corriments de terra i inundacions a l´illa de Mindanao. El temporal va afectar sobretot divendres a la nit la zona nord-occidental d´aquesta illa, la segona més gran de l´arxipèlag, i es dirigia ahir cap a l´illa de Palawan, a l´oest del país, on les autoritats filipines van haver d´elevar el nivell d´alerta.

La província de Lanao del Nord era la més afectada per la tempesta, amb almenys 62 morts i nombrosos danys materials que van portar el govern provincial a declarar l´estat de calamitat en tota la jurisdicció. La sotsgovernadora provincial, Maria Cristina Atay, va alertar al migdia que la xifra de morts podria pujar fins a 80 quan els equips de rescat havien recuperat cinquanta cadàvers, segons va recollir la televisió ABS-CBN.

Les zones més afectades es concentraven en onze municipis d´aquesta província, on la pujada de les aigües va obligar a evacuar més de 19.000 persones, que van ser reallotjades en 30 centres d´acollida. Una altra província afectada era la de Zamboanga del Nord, a l´oest de Lanao del Nord, on es van registrar almenys 47 morts i 15 persones desaparegudes, va explicar el mateix canal.

La portaveu de l´Agència Nacional per a la Prevenció de Desastres, Romina Marasigan, va indicar que 18 de les víctimes van morir ofegades a la localitat de Sibuco, mentre que 17 més van passar a Guatalac a causa d´un corriment de terres. A la mateixa província, vuit persones més van morir a Salug en ser engolides per una riuada quan ja havien estat evacuades i intentaven tornar a casa per recuperar objectes personals, va dir Jehan Lim, de l´agència de desastres, a la ràdio DZMM.

Almenys 18 persones van morir i quatre mil estan desaparegudes a la província de Lanao del Sud, on les autoritats esperaven que el balanç augmentés a mesura que els equips de rescat arribin a zones remotes i de difícil accés.

Les autoritats locals també van informar de cinc morts a la província de Bukidnon, a la zona central de Mindanao. En altres zones de Mindanao el pas de la tempesta va causar nombrosos danys materials i va deixar sota l´aigua nombroses zones urbanes de Cagayan d´Or i Davao, ciutat de procedència del president filipí, Rodrigo Duterte. La policia i serveis d´emergència van utilitzar llanxes per rescatar els veïns que s´havien refugiat de la crescuda de les aigües en el sostre de casa seva.

La previsió meteorològica

El servei meteorològic Pagasa va indicar en el seu últim butlletí que la tempesta, anomenada Vinta per aquest organisme, es dirigia reforçada cap a Palawan, on provocarà pluges entre moderades i fortes amb vents sostinguts de 80 km/h. Pagasa preveu que el temporal abandoni l´arxipèlag filipí i s´endinsi al mar de la Xina Meridional avui al matí, i va cridar a la població a Palawan a prendre precaucions davant les riuades.