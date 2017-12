Espanya sí és país per a dones

Violència masclista, sostre de vidre, desigualtats salarials, cosificació, agressions sexuals..., segueixen sent discriminacions i actituds que la dona ha de suportar

encara avui, el ????, a Espanya. No obstant això, la societat espanyola ha avançat notablement en matèria d'igualtat en els darrers anys i ha aconseguit equiparar-se als països més avançats fins posicionar-se com el cinquè millor país per néixer dona, segons un informe publicat pel Georgetown Institute for Women.

Espanya és així, malgrat tot, un

dels millors països per néixer dona. L'estudi analitza un total d'onze indicadors en matèria de seguretat, inclusió i justícia. Espanya ocupa el cinquè lloc del rànquing WPS -«Dona, pau i seguretat» per les seves sigles en anglès-, amb una nota de ?,???. Islàndia (?,???) encapçala la llista que tanquen l'Afganistan i Síria (?, ???). L'estudi analitza un total de ??? països, fet que suposa més del ??? de la població mundial.

En el cas espanyol destaca principalment la inclusió econòmica de la dona, l'absència de lleis discriminatòries i el nivell de seguretat percebut per elles. En matèria d'inclusió s'han analitzat quatre blocs relacionats amb l'educació, economia, política i llibertat.

Així, el ?? ? de les dones espanyoles té un compte corrent al banc, molt a prop del ???? de les noruegues. Pel que fa al percentatge de dones majors de ?? anys que tenen un telèfon mòbil propi i el fan servir per trucar i/o rebre trucades, el ?? ? de les espanyoles en tenen un, mentre que a Finlàndia és la totalitat de les dones. La política, però, tal com demostren aquestes dades, segueix sent una àrea majoritàriament d'homes. Només el ??? dels escons polítics (a tots els nivells territorials a Espanya) estan ocupats per dones.

Tanmateix, aquest assumpte no millora si ens fixem en el país amb més equitat entre homes i dones, que no arriba ni a la meitat: A Islàndia, el ??? dels escons els ocupen elles. En aquest cas, hi trobem una dada molt rellevant. Al Govern central, de catorze càrrecs -tretze ministeris més el president del Govern- només cinc estan ocupats per dones: les carteres de

Sanitat, Agricultura, Treball, Defensa i Vicepresidència, fet pel qual les dones representen únicament el ??? dels llocs, un percentatge fins i tot més baix que la mitjana estatal global.

La seguretat de les dones és un altre dels aspectes que s'han analitzat. El ??? de les dones han experimentat durant la seva vida violència física o sexual per part de la seva parella. Aquesta xifra és més preocupant si es té en compte que segons el baròmetre Proyecto Scopio elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció, el ??,? ? dels joves espanyols d'entre ?? i ?? anys estan molt o bastant d'acord que la violència de gènere és un tema «que està polititzat i s'exagera molt». En el que portem d'any, ?? dones i ? menors han mort víctimes de la violència masclista.



Tres violacions al dia

Per la seva banda, el ??? se senten «segures caminant soles a la nit a la ciutat o zona en què viuen». Així i tot, segons les dades ofertes pel Ministeri d'Interior, una dona és violada cada vuit hores a Espanya, el que suposa un total de tres dones al dia.

Un dels casos que més enrenou

ha causat en els últims mesos ha estat la violació per part d'un grup

de cinc homes a una jove als Sanfermines de l'any passat, el judici del qual va quedar fa pocs dies vist per a sentència. El seu controvertit judici ha posat en peu de guerra milers i milers de dones que durant diversos dies es van manifestar a favor de la víctima amb lemes com «nosaltres som La Manada».

Finalment, davant l'afirmació «és perfectament acceptable que qualsevol dona de la teva família tingui una feina remunerada fora de casa si ella vol», a Espanya, el ??? dels joves l'avala, percentatge que es repeteix a la majoria dels països de l'entorn. Així i tot, a paï-

sos com Malta i Bielorússia o Hongria aquest percentatge cau fins al ??? i ?? ?, respectivament.