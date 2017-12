La tempesta Tembin deixa uns 200 morts a l'illa de Mindanao

La tempesta tropical Tembin va marxar de Filipines reforçada fins a la categoria de tifó i després de deixar uns uns 200 morts i desenes de desapareguts a l'illa de Mindanao, al sud del país asiàtic. El servei meteorològic Pagasa va explicar que la tempesta es va endinsar al Mar de la Xina Meridional i es troba ja fora de la zona d'influència filipina, en un últim butlletí en què va donar per acabada l'alerta per tifó al país.

Segons Pagasa, Tembin va deixar enrere l'arxipèlag després de passar pel sud de l'illa de Palawan, on va arribar amb vents sostinguts de 120 quilòmetres per hora i ràfegues de 145, i tot i que es mantenia el risc de pluges d'intensitat entre moderada i fort.

La tempesta, anomenada Vinta a Filipines, va arribar a Palawan després de passar divendres per l'illa de Mindanao, la segona més gran de l'arxipèlag, on es va declarar l'estat de calamitat en diverses províncies. Imatges de la televisió local van mostrar cases destruïdes o negades i els veïns evacuant les seves llars agafats a cordes per creuar el fort corrent d'aigua marró que inunda nombroses zones urbanes de la regió.

Les províncies de Lanao del Nord i Zamboanga del Nord, al nord-oest de Mindanao, van ser les més afectades pel vendaval, que també va causar víctimes a les de Lanao del Sud i Bukidnon.

La portaveu de l'agència de prevenció de desastres, Mina Marasigan, va confirmar la mort de 123 persones i va situar en 160 el nombre de desapareguts. El relat de les autoritats locals als mitjans va elevar després a 200 un balanç de morts que s'espera que augmenti a mesura que els equips d'emergència arribin zones aïllades per la crescuda de les aigües. La Policia filipina va indicar que unes 40.000 persones van haver de refugiar-se a centres d'evacuació i la Creu Roja va augmentar aquesta xifra a 70.000.