Fujimori agraeix l'indult i demana perdó a tothom que hagi decebut

Captura del vídeo on Fujimori mostra el seu agraïment per l´indult rebut. EFE

L'expresident peruà Alberto Fujimori, condemnat a 25 anys de presó per crims contra la humanitat i indultat per l'actual mandatari, Pedro Pablo Kuzcynski, va manifestar el seu agraïment al president i ha demanat perdó a tots els peruans a qui va «decebre» durant el seu mandat. «Soc conscient que els resultats durant el meu govern per una part van ser ben rebuts, però reconec d'altra banda que he decebut també a altres compatriotes. A ells els demano perdó de tot cor», va afirmar Fujimori en un missatge de vídeo gravat des de la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de la Clínica Centenario, on està ingressat des de dissabte.

«No puc deixar d'expressar la meva profunda gratitud pel pas complex que ha pres el president, que em compromet, a la vegada, en aquesta nova etapa que s'obre en la meva vida, per donar suport decidit a la seva crida a la reconciliació», va assenyalar l'exmandatari, dirigint-se a Kuzcynski. «Moltes gràcies, president Kuczynski, per aquest gest magnànim que m'ha reconformat», va afegir.

Després d'assenyalar que l'indult li havia produït «un fort impacte», amb sentiments d'«extrema alegria i, al mateix temps, de pesar», Fujimori va assegurar que ara se suma «a les esperances de tots els que lluiten per la grandesa del país». «Per als peruans, el Perú és el primer», va concloure.

El president de Perú, Pedro Pablo Kuzcynski, va decidir concedir l'indult humanitari a Fujimori el passat 24 de desembre, després d'haver superat al Congrés una moció de censura gràcies a l'abstenció de diversos diputats fujimoristes.

Des de la bancada opositora, diversos parlamentaris van assegurar llavors que el mandatari -qüestionat per la seva suposada implicació en el cas de corrupció de la constructora brasilera Odebrecht- havia aconseguit l'abstenció d'alguns fujimoristes amb la promesa que concediria l'indult a l'expresident.

Fujimori va ser condemnat l'any 2009 a 25 anys de presó per la mort i el segrest de desenes de persones en diferents fets violents ocorreguts durant el seu mandat en el marc de la lluita contra la guerrilla Sendero Luminoso.



Crítiques i dimissions

L'indult, però, no ha satisfet diversos sectors de la societat peruana. Sense anar més lluny, funcionaris encarregats de les oficines de defensa dels Drets Humans del Ministeri de Justícia de Perú han decidit renunciar als seus càrrecs, segons van informar mitjans locals. Entre els que van dimitir hi va haver el director general de Drets Humans del Ministeri de Justícia, Roger Rodríguez, segons va publicar La República. També han renunciat als seus càrrecs el secretari tècnic de la Comissió Multisectorial d'Alt Nivell sobre pau, reparació i reconciliació (CMAN), Daniel Sánchez; i la responsable del Programa de Reparacions Simbòliques d'aquesta comissió, Katherine Valenzuela.

En la seva carta de renúncia, Rodríguez assenyala que ha estat «testimoni d'excepció» de com es «va pretendre manipular la realitat».