Investiguen si un accident a Benicàssim és en realitat un crim de violència de gènere

Andrea C., la jove de 20 anys que va morir divendres passat a Benicàssim (Castelló), quan el vehicle amb què circulava amb la seva exparella es va estavellar contra una gasolinera, havia denunciat aquest noi uns dies abans. De fet, el suposat agressor, Víctor Ll., de 28 anys i que també va morir en el xoc, tenia prohibit acostar-se a ella a menys de 200 metres i comunicar-s'hi per qualsevol via. Tot i això, la Policia Nacional ha confirmat que el noi va introduir «per la força» la noia al vehicle, segons testimonis presencials. Aquest fet reforça la hipòtesi que l'accident pugui ser en realitat un cas de violència de gènere, segons la línia d'investigació que ha iniciat la policia.

Fonts de la investigació i del cercle més proper a la noia apunte que tots dos, residents a Vila-Real, havien estat parella sentimental durant dos anys, però que havien trencat la relació al novembre. Aquest mateix mes de desembre, un familiar de la víctima va denunciar que Víctor Ll. l'havia intentat atropellar. Després d'aquesta denúncia, se li van imposar les mesures cautelars de no acostar-s'hi ni comunicar-s'hi, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La jove comptava amb mesures de protecció per part d'una agent de la Policia Local de Vila-real.

Ara, el jutjat està a l'espera de rebre i analitzar els informes complets de Policia Nacional i Guàrdia Civil per determinar si es tracta d'un cas de violència de gènere, explica l'alt tribunal valencià a través d'un comunicat. La Delegació del Govern per a la Violència de Gènere tampoc ha confirmat encara que es tracti d'un cas d'aquesta naturalesa.

El sinistre es va produir a primera hora del dissabte, en impactar el cotxe en el qual viatjava la parella contra una estació de servei situada a la carretera Nacional 340. El turisme va anar a parar contra un sortidor de gasolina, es va incendiar i van morir a l'acte tant els dos joves com el gos que portaven al cotxe. La col·lisió també va afectar a un repartidor de la gasolinera, un home de 38 anys que va ser atès pels serveis mèdics per una crisi d'ansietat i per impacte de cristalls, encara que no va haver de ser traslladat a cap centre hospitalari.



Por i maltractaments

Dilluns, la mare i la germana de la jove van demanar «justícia» al tanatori on van vetllar el cos d'Andrea C. i van assegurar que aquesta havia estat amenaçada en diverses ocasions per la seva parella. «Li va dir que mataria la seva família», va assenyalar la seva germana. Ahir a la tarda estava previst que s'oficiés el funeral a Vila-real.

Companyes del magatzem de taronges on treballava la víctima també van indicar que la jove els havia confessat en més d'una ocasió els seus problemes amb la seva exparella i els havia dit que tenia «por». Aquest extrem també va ser confirmat per amigues de la jove, que asseguren que el noi la maltractava i tenia antecedents de maltractaments també cap a una parella anterior. «També la perseguia, amenaçava i la insultava, com a l'Andrea», van indicar.