Rajoy defensa el «projecte integrador» d'una Espanya «oberta i plural»

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va defensar ahir el «projecte integrador» d'Espanya, un país que, segons va assegurar, és «obert, plural i integrador». Rajoy va fer aquestes declaracions en la seva intervenció en l'acte celebrat al Palau de la Moncloa, on va signar al costat dels agents socials l'acord per a la pujada del salari mínim interprofessional. Sense fer referència explícita en cap moment a la situació a Catalunya després de les eleccions del 21-D, Rajoy va aprofitar el seu discurs per subratllar que ahir era un bon dia per «posar en valor Espanya». El president espanyol va admetre que 2017 no ha estat un any fàcil, encara que va recalcar que gràcies a l'esforç de tots els espanyols és possible mirar a l'horitzó amb optimisme.

«Espanya és una gran nació, un país obert, plural i integrador», va insistir el cap de l'executiu abans d'elogiar la «tenacitat i el coratge» dels espanyols. En aquest sentit, considera que aquesta qualitat és la que ha fet possible superar moltes crisis al llarg de la història. «Quan treballem units, som capaços de guanyar metes difícils», va indicar, tot assegurant que Espanya és «un gran projecte compartit que millora amb la participació de tots». «És molt el que ens uneix [...]. Ens uneix la determinació de millorar el nostre país, aquesta gran nació anomenada Espanya», va concloure.

D'altra banda, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va assegurar ahir que ja han complert o estan tramitant el 79% de les 150 mesures que formen l'acord d'investidura de Mariano Rajoy signat amb Cs el passat 28 d'agost, la qual cosa suposa -va dir- 53 mesures complertes i 66 que estan en tràmit.

Hernando, que va fer ahir un balanç de 2017, va destacar que aquest ha estat un any «molt intens», amb una «altíssima activitat» tant dels grups parlamentaris com del Govern. Segons les dades que va proporcionar, s'han celebrat al Congrés 94 plens, 496 sessions de comissions i 56 de subcomissions, i actualment el nombre de comissions en funcionament és el més gran de la història de la democràcia.

Després de defensar que l'activitat del seu grup s'ha basat en el «diàleg» i en buscar i formalitzar acords amb altres formacions, es va referir a alguns d'aquests acords, com el dels pressupostos de 2017, el sostre de despesa per 2018, el pacte contra la violència masclista i la llei d'autònoms.

Entre els «grans reptes» per a l'any que ve, va apuntar a pactes d'Estat per l'educació, les pensions, la reforma del sistema judicial, la ciberseguertat i seguretat ciutadana, el finançament autonòmic, la lluita contra el canvi climàtic i l'estabilitat en el model de creixement.