Reunió del pacte antiterrorista davant les crítiques de Podem i PNB

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocat per avui al matí els grups signants del pacte antiterrorista perquè assisteixin a una reunió de treball que se celebra de nou entre crítiques creuades perquè no s'ha convidat els partits que només hi participen en qualitat d'observadors, entre els quals hi ha Podem i el PNB. El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va justificar que no se'ls convidi perquè «l'objectiu és treballar, no ser observats», amb l'objectiu d' «afermar la unitat de defensa de les llibertats i la lluita contra el terrorisme». En canvi, va recordar que sempre han convidat totes les forces després que s'hagi produït un atemptat per tal que tingui tota la informació sobre els fets.