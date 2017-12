Un home mata a la seva dona davant els seus tres fills

Un home de 40 anys ha matat aquest dijous amb un arma blanca a la seva dona, de 37, en un domicili de Azuqueca d'Henares (Guadalajara) en presència de tres menors, fills de la víctima.

Fonts de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa han explicat que, després de rebre l'avís a primera hora del matí, agents de la Guàrdia Civil s'han desplaçat a l'habitatge on han trobat a la dona morta, amb ferides d'arma blanca, i al presumpte agressor, de 40 anys, ferit.

Les mateixes fonts han confirmat que no hi havia denúncia prèvia per maltractaments. Els tres menors que es trobaven en l'habitatge són fills de la dona: dos d'ells fruit d'una anterior relació i el tercer de l'actual parella.

L'homicidi ha tingut lloc sobre les 7.43 hores d'aquest dijous en un habitatge situat al carrer de San Miguel, en el municipi de Azuqueca d'Henares, segons ha precisat el servei d'emergència 112.

Si es confirma que es tracta d'un crim masclista serien 48 les dones que han mort aquest any a tot l'Estat, superant la xifra de víctimes registrada durant tot 2016 (44).

A més, 24 nens han quedat orfes després dels assassinats de les seves mares, als quals se sumarien els tres menors que avui han presenciat la mort de la seva mare.

Sanitat manté en investigació altres 4 assassinats aquest any per determinar sense són violència de gènere: el succés ocorregut el passat dia 23 a Benicàssim (Castelló) en el qual van morir dos joves en xocar contra una gasolinera i els que van tenir lloc en Redondela (Pontevedra), La Llagosta (Barcelona) i Mogán (Las Palmas).