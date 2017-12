Interior obligarà les empreses de lloguer de cotxes i pisos a registrar clients sospitosos

Les empreses de lloguer de vehicles i les dedicades a l'allotjament en habitatges de vacances tindran l'obligació de comptar amb un registre documental dels seus contractes, amb l'objectiu que les forces de seguretat comptin amb informació de possibles sospitosos gihadistes.

Així ho va anunciar ahir el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en la roda de premsa posterior a la reunió del pacte antigihadista a la qual van acudir representants de PSOE, PP, Ciutadans, UPyD, UPN i Podem, aquest últim en qualitat d'observador, mentre que els partits nacionalistes ERC, PDeCAT i PNB van rebutjar participar-hi.

Zoido va assegurar que el Govern està treballant en un paquet de mesures legislatives «ja en fase de conclusió» i que estaran en vigor al llarg de l'any vinent, entre elles, un Reial Decret perquè les empreses de lloguer de vehicles i allotjaments de vacances estiguin obligades a registrar els seus clients en una base de dades.

Interior també vol reforçar alguns preceptes de la llei de Seguretat Ciutadana o impulsar mesures relatives al registre d'Entitats Religioses, encara que el titular d'Interior no va precisar en quin sentit aniran els canvis legislatius.

Es modificarà també el reglament de gasos liquats de petroli per millorar el control de les bombones de butà, mentre que es pretén avançar en una nova Llei General Penitenciària i «algunes altres reformes» per dotar de més eficàcia les forces de seguretat en la seva lluita contra el terrorisme.



Unificar la legislació espanyola

La resta de mesures persegueixen unificar la legislació espanyola amb la normativa europea en el combat del gihadisme. En aquest conjunt, Interior inclou l'avantprojecte de llei per a la transmissió de dades de reserva de vols, a fi que els serveis d'informació puguin detectar patrons de conducta compatibles amb l'amenaça terrorista o el reglament de precursors d'explosius i drogues.

En matèria d'estrangeria, l'Executiu està també treballant en algunes reformes per adaptar la norma a la de la UE, amb l'objectiu que evitin que es repeteixin situacions com la que va impedir la repatriació de l'imam de Ripoll després del seu pas per presó.

A més d'aquestes mesures, el director del Centre d'Intel·ligència amb el terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), José Luis Olivera, va informar els assistents de la reunió del pacte d'un informe sobre els atemptats perpetrats a l'agost a Barcelona i Cambrils que van costar la vida a 16 persones i van deixar un centenar de ferits.

Precisament la cita d'avui és la segona després d'aquests atacs en la qual, segons va deixar clar Zoido, no es va parlar sobre els contactes que el CNI va establir amb l'imam de Ripoll i cervell de la cèl·lula d'Alcanar, a la comarca del Montsià.

Sí que va comentar el titular d'Interior al final de la reunió, que va durar diverses hores, que va recomanar als partits que assisteixen en qualitat d'observadors (Podem, PNB i ERC) que assumeixin un paper «més proactiu», és a dir, que subscriguin el pacte.

Des del PSOE, Adriana Lastra va compartit la necessitat d'afrontar modificacions legals per abordar un fenomen «mutable», encara que va deixat clar que no acceptaran «qualsevol cosa que se'ls posi sobre la taula», per la qual cosa va confiar a poder arribar a acords en la tramitació parlamentària de les mesures anunciades.