El jutge imputa dos exconsellers de Gallardón al cas Lezo

El jutge de l'Audiència Nacional Diego d'Egea ha citat a declarar en qualitat d'investigats en el cas Lezo a Pedro Calvo i Juan Bravo, consellers del govern d'Alberto Ruiz Gallardón a la Comunitat de Madrid, per la seva participació en la compra presumptament fraudulenta d'Inassa. El jutge acorda citar a una vintena d'investigats i a altres testimonis per aclarir les presumptes irregularitats en la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal d'Isabel II.

El magistrat emplaça com a investigats, entre el 9 i el 15 de gener, a dos consellers de Gallardón: l'exresponsable d'Hisenda Juan Bravo (actual president d'ADIF) i Pedro Calvo, que va ser conseller de Medi ambient i president del Canal.

Però també demana a la Comunitat de Madrid que identifiqui als membres del govern regional que van signar el contracte de compra de Inassa (entre ells estaven Gallardón i Bravo), com a pas previ a la seva possible imputació.

El jutge només fixa dates per a les citacions de catorze imputats, les persones que formaven part del consell del Canal quan es va comprar Inassa, entre els quals figuren no solament els consellers de Gallardón, sinó alts càrrecs del seu govern i un conseller de l'època de Joaquín Leguina, així com càrrecs de l'Ajuntament de Madrid quan Gallardón va passar a ser alcalde el 2003.

El magistrat acorda citar a declarar com a investigats, en aquest cas sense concretar encara la data, a nou persones que van participar de forma «essencial» en el procés de compra i a altres sis «com a compradors, venedors i gestors de Inassa a través de diferents empreses interposades».

Segons Anticorrupció, l'operació de compra del 75% de Inassa per 73 milions de dòlars es va fer mitjançant Canal Extensia, però no es va adquirir directament a Inassa sinó a través d'una empresa interposada, la panamenya Societat Aigües d'Amèrica.

Una operació que per a la Fiscalia va emmalaltir d'«un cúmul d'irregularitats comeses durant tot el procés d'adquisició per l'ens públic», que es van centrar principalment «en la forma en què es va planificar i va executar l'adquisició de la societat Inassa, així com en la determinació del preu de compra i restants condicions estipulades en el contracte».