El president de Turquia qualifica de «terrorista» Bashar al-Assad

El president turc Recep Tayyip Erdogan, en visita oficial a Tunísia, va qualificar de «terrorista» al president sirià, Bashar al-Assad , i va afirmar que no hi ha cap solució possible per a Síria mentre es mantingui en el poder. «És absolutament impossible que es produeixin avanços si Al-assad continua a Síria» va declarar Erdogan durant una conferència de premsa al costat del seu homòleg tunisià, Béji Caïd Essebsi, al palau presidencial de Cartago.

«Ho dic molt clarament: Bashar al-Assad és un terrorista que ha recorregut al terrorisme d'Estat», i va subratllar: «No hem de dir que Al-assad pot servir-nos; si ho fem, estarem cometent una injustícia amb el poble sirià».

D'aquesta manera el president turc va recalcar la posició d'Ankara, dies més tard d'haver llançat la cimera de «diàleg nacional» que tindrà lloc a la fi de gener de 2018 a la ciutat russa de Sotxi.